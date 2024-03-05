Давно не видели: модель Лаис Рибейро сверкнула фигурой в эффектном бикини

Девушка в последнее время стала меньше сниматься в рекламе и появляться на светских мероприятиях.
33-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Лаис Рибейро – сейчас занята своим проектом, посвященным здоровью и спорту, поэтому нечасто радует фолловеров, знающих ее как звезду бельевого бренда, пляжными фото.
Лаис снялась в промокампании бренда купальников FAE. Она позировала на пляже и на яхте в эффектном бикини розового и черного цветов. Купальник красиво подчеркнул пышную грудь модели.
Купальник этого бренда ранее надевала на пляж другая модель - 30-летняя бразильянка Жизель Оливейра. Она позировала на пляже и под пальмой в интересном бело-розовом бикини и с украшением с ракушкой на талии.
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