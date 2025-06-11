Давно не видели: папарацци подловили экс-"Холостяка" Макса Чмерковского с супругой в Нью-Йорке

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский / © Getty Images

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Макс Чмерковский попал в объективы папарацци на съемочной площадке ABC Studios на площади Гудзон в Нью-Йорке. Вместе с ним была его жена – американская танцовщица Пета Маргатройд.

Чмерковский был одет в белую рубашку и белые узкие джинсы, которые он скомбинировал с белыми кедами с красной подошвой. В одной руке он держал два стакана с кофе, а в другой — черный кожаный пояс. На запястье у Макса виднелся золотой браслет с камнями, а на шее две цепочки.

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский / © Getty Images

На Пете было длинное платье шоколадного оттенка с разрезом, сверху которого она надела черный жакет, и белые туфли. На плече у нее висела черная стеганная сумка, а в руках она несла косметичку. Маргатройд сделала скромную прическу, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

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