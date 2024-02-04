Давно не видели: певица Лана Дель Рей в черном помятом платье посетила звездную вечеринку

Ее платье было лаконичным и элегантным, но ткань немного подвела.
38-летняя певица Лана Дель Рей крайне редко бывает на светских мероприятиях, однако гала-концерт Pre-Grammy Gala решила не пропускать. Мероприятие проводилось в преддверии церемонии, которая состоится 5 февраля.
На красной дорожке звезда появилась в длинном черном платье от бренда Vivienne Westwood, которое состояло из корсета и длинной юбки со шлейфом. Однако спереди на юбке платье немного помялось из-за того, что Лана сидела.
А вот декольте у наряда было довольно глубоким, а плечи были открытыми. Наряд она дополнила чокером с кулоном, трендовым коричневым макияжем губ и прической с челкой-шторкой. В руке певица держала небольшой клатч.
Модель платья, которое носила Дель Рей, очень популярная среди знаменитостей. Ранее в подобном платье от Vivienne Westwood на публике появлялась певица Дуа Липа, актриса Сальма Хайек, а вот модель Барбара Палвин вышла замуж.
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