ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Давно не видели: Рене Зеллвегер вышла в свет и выглядела очень скромно в черном луке

Звезда выбрала минималистичный образ, который привлек много внимания, ведь это было элегантно и стильно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер вышла в свет 29 сентября, чтобы посетить показ коллекции Saint Laurent весна-лето 2026. Шоу состоялось в Париже в рамках Недели моды.

Актриса излучала невероятную элегантность, ведь оделась просто и сдержанно. Лук звезды фильмов о Бриджит Джонс включал черные брюки свободного фасона, классический немного прозрачны трикотажный топ с длинными рукавами, а также оверсайз жакет с шелковыми лацканами, который она просто накинула на плечи. Этот образ завершали только черные лакированные остроносые туфли, которые выглядывали из-под штанин. От макияжа Рене практически полностью отказалась как и от украшений.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Также на показе Saint Laurent весна-лето 2026 в Париже блистала перед камерами супермодель 90-х Кейт Мосс, но вотличии от Зеллвегер, Кейт надела жакет как платье и носила на голое тело.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Светские выходы Рене Зеллвегер (14 фото)

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Getty Images

Рене Зеллвегер / © Getty Images

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Getty Images

Рене Зеллвегер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie