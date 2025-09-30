Давно не видели: Рене Зеллвегер вышла в свет и выглядела очень скромно в черном луке

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер вышла в свет 29 сентября, чтобы посетить показ коллекции Saint Laurent весна-лето 2026. Шоу состоялось в Париже в рамках Недели моды.

Актриса излучала невероятную элегантность, ведь оделась просто и сдержанно. Лук звезды фильмов о Бриджит Джонс включал черные брюки свободного фасона, классический немного прозрачны трикотажный топ с длинными рукавами, а также оверсайз жакет с шелковыми лацканами, который она просто накинула на плечи. Этот образ завершали только черные лакированные остроносые туфли, которые выглядывали из-под штанин. От макияжа Рене практически полностью отказалась как и от украшений.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Также на показе Saint Laurent весна-лето 2026 в Париже блистала перед камерами супермодель 90-х Кейт Мосс, но вотличии от Зеллвегер, Кейт надела жакет как платье и носила на голое тело.

Кейт Мосс / © Associated Press