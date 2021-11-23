Давно не видели: Сандра Буллок в костюме баклажанового цвета попала под прицел папарацци

Давно не видели: Сандра Буллок в костюме баклажанового цвета попала под прицел папарацци

На шоу она появится, чтобы продвигать свой новый фильм "Непрощенная", снятый для сервиса Netflix.

Оскароносную актрису Сандру Буллок заметили в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на съемки развлекательного шоу Jimmy Kimmel Live. Сандра давно не появлялась на публике, потому ее выход стал настоящим сюрпризом для поклонников.

Актриса была одета в роскошный бархатный брючный костюм баклажанового цвета. Брюки были широкими и с высокой посадкой, а жакет - немного удлиненным. Костюм она сочетала с легкой блузой с завязками на шее, тоже темно-фиолетового оттенка, и туфлями с открытыми мысами.

Волосы Сандра распустила, а вот на ее лице была черная защитная маска.

Сандра Буллок / Getty Images

Предстоящий фильм режиссера Норы Финшелдт в жанре триллер, в котором главную роль сыграла Сандра Буллок, расскажет о женщине по имени Рут Слэйтер, которая отсидела тюремный срок после жестокого преступления. Она выходит на свободу, но не может найти себя. Премьера картина запланирована на декабрь.

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