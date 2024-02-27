Давно не видели: Скарлетт Йоханссон запечатлели папарацци во время съемок дебютного фильма

Скарлетт встала по ту сторону камеры, чтобы руководить своим полнометражным режиссерским дебютом "Элеонора Великая". На главную роль в фильм Йоханссон выбрала номинантку на "Оскар" 94-летнюю Джун Скуибб. Сценарий написала Тори Кэмен создала персонажа на основе своей покойной бабушки Эленор, которая скончалась в 2020 году в возрасте 99 лет.

Скарлетт Йоханссон давно говорила, что видит себя в дальнейшем в киноиндустрии в качестве режиссера. Она была в скромном синем джемпере с высокой горловиной, черном коротком пальто и широких черных брюках со стрелками, а обута в яркие замшевые кроссовки. Скарлетт сделала себе каре, надела черную бейсболку 47 Brand, через плечо у нее висела маленькая сумка-бананка от Prada, а на лице были очки от солнца.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели Скарлетт на публике аж в октябре прошлого года. Тогда она посетила церемонию Golden Heart Awards 2023, где была удостоена награды вместе с 30-летним актером Беном Платтом за их работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и инклюзивностью.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

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