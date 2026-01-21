Давно не видели: супермодель Даутцен Крус снялась для глянца без фильтров и почти без макияжа

Даутцен Крус, фото: instagram.com/voguefrance/

40-летняя нидерландская модель и экс-"ангел» Victoria’s Secret Даутцен Крус в последнее время редко выходит в свет, снимается в глянце и промокампаниях и выходит на подиум. Хотя недавно и принимала участие в легендарном показе на Victoria’s Secret Fashion Show — там с ней случился конфуз и она чуть не упала.

Однако, видимо, супермодель решила вернуться в моделинг и снялась для популярного глянца. Она появилась на обложке Vogue France.

Даутцен запечатлена в черном смокинге, который, судя по всему, надет на голое тело. На ее лице практически нет макияжа. Выглядит она потрясающе.

Даутцен Крус, фото: instagram.com/voguefrance/

Также в Instagram появилось видео с моделью — она пристально смотрит в камеру, а ей в это время поправляют макияж. На ней прозрачное бра, расшитое бисером, и черные брюки.

«Выбор Даутцен Крус для обложки нашего февральского номера был очевиден, поскольку она воплощает его дух: без прикрас, просто сама собой. Икона без макияжа и без социальных сетей, модель олицетворяет свободу, которая сегодня стала редкостью», — гласит подпись под видео. И действительно, модель сейчас не ведет никаких соцсетей.

