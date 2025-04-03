Давно не видели: топ-модель Лаис Рибейро в простом луке вышла в свет

Лаис Рибейро / © Instagram Лаис Рибейро

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34-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Лаис Рибейро — сейчас нечасто выходит в свет. Она занята своим проектом, посвященным здоровью и спорту, поэтому нечасто радует фолловеров новыми фото в Сети. Однако девушка сделала исключение и показала, как провела время на Открытом чемпионате Майами по теннису.

© Instagram Лаис Рибейро

Для своего выхода в свет Лаис выбрала достаточно скромный, но удобный образ. Она надела молочный двубортный жакет, прямые джинсы и белые кроссовки. Свой кэжуал-лук она дополнила трендовой черной сумкой от Alaia, черными солнцезащитными очками и золотым кулоном с зеленым камнем.

© Instagram Лаис Рибейро

© Instagram Лаис Рибейро

© Instagram Лаис Рибейро

Интересно, что Рибейро не мечтала о карьере модели с детства, как многие другие девушки. Она начала работать моделью достаточно поздно — в 18 лет после рождения сына, которого она родила в 2008 году. Попробовать себя в индустрии моды ей посоветовала подруга. В 2017 году Лаис получила честь надеть Fanatasy Bra в главной части шоу Victoria’s Secret. Это белье стоило 2 миллиона долларов и было украшено бриллиантами, сапфирами и топазами.

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Лаис Рибейро / © Getty Images

Ранее, напомним, бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в Instagram серией фото, сделанных во время прогулки по Токио. Компанию ей составил ее возлюбленный.