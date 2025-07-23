Давно не видели: звезда популярного в нулевых сериала "Школа выживания" вышел на публику с женой и детьми

Чед Майкл Мюррей / © Associated Press

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Сейчас актеру Чеду Майклу Мюррею 43 года, но многие помнят его в первую очередь по подростковому сериалу One Tree Hill, который в Украине транслировался под названием «Школа выживания» и выходил с 2003 по 2012 год. Также актер сыграл в популярных комедиях нулевых, в частности в фильме «Чумовая пятница» с Линдсей Лохан, поэтому, когда фильм решили вернуть на экраны с продолжением, Чеду предложили вернуться к его роли.

Чед Майкл Мюррей / © Associated Press

Поскольку презентация «Чумовой пятницы 2» состоялась в Лос-Анджелесе, то звезда нулевых вышел на красную дорожку, но не один, а в сопровождении своей семьи — жены Сары Ремер и двух детей.

Чед Майкл Мюррей с женой и детьми / © Getty Images

Пара в отношениях с 2014 года, а познакомились они на съемках сериала «Избранный». В январе 2015 года было объявлено, что они с Ремер поженились и ждут первенца. В браке у них родилось трое детей: сын, родившийся в 2015 году, и две дочери, родившиеся в 2017 году и 2023 году. На премьеру «Чумовой пятницы 2» пара младшую дочь решила не брать.

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Напомним, что также сериал «Школа выживания» прославил актрису Хилари Бертон, но она сейчас редкая гостья как на съемочной площадке так и красных дорожках. Она замужем за актером Джеффри Морганом. Они вместе еще с 2009 года и воспитывают двух детей. Недавно пара вместе посетила мероприятие AMC Networks Upfront в Нью-Йорке.