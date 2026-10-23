Давно такого не видели: итальянская художница удивила откровенным образом на кинофестивале

Джулия Спагнуло / © Getty Images

Реклама

Итальянская художница, автор комиксов и иллюстратор Джулия Спагнуло, известная под псевдонимом ZUZU, посетила фотокол «Giorni Felici» в рамках 21-го Римского кинофестиваля.

Для этого мероприятия она выбрала черный прозрачный топ с круглым вырезом и длинными рукавами. Под него Джулия не надела бюстгальтер, и сквозь тонкую ткань были видны ее грудь и многочисленные татуировки.

Реклама

Джулия Спагнуло / © Getty Images

Художница сочетала топ с необычными черными брюками с очень заниженной линией шага, объемной верхней частью и укороченными брючинами. Наряд Джулия дополнила черной кожаной обувью с квадратными носками и невысокими широкими каблуками.

Реклама

Особое внимание привлекал золотистый аксессуар на пальце левой руки. Массивное украшение охватывало фалангу и заканчивалось заостренным кончиком, напоминая металлический коготь или миниатюрный элемент рыцарских доспехов. На другом пальце было тонкое кольцо.

Еще одним ярким акцентом стали зеленые серьги в виде лягушек. Спагнуло сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Новости партнеров