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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Давно такого не видели: итальянская художница удивила откровенным образом на кинофестивале

Джулия Спагнуло сочетала смелый черный наряд с необычными украшениями для выхода перед фотографами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джулия Спагнуло

Джулия Спагнуло / © Getty Images

Итальянская художница, автор комиксов и иллюстратор Джулия Спагнуло, известная под псевдонимом ZUZU, посетила фотокол «Giorni Felici» в рамках 21-го Римского кинофестиваля.

Для этого мероприятия она выбрала черный прозрачный топ с круглым вырезом и длинными рукавами. Под него Джулия не надела бюстгальтер, и сквозь тонкую ткань были видны ее грудь и многочисленные татуировки.

Джулия Спагнуло / © Getty Images

Джулия Спагнуло / © Getty Images

Художница сочетала топ с необычными черными брюками с очень заниженной линией шага, объемной верхней частью и укороченными брючинами. Наряд Джулия дополнила черной кожаной обувью с квадратными носками и невысокими широкими каблуками.

Особое внимание привлекал золотистый аксессуар на пальце левой руки. Массивное украшение охватывало фалангу и заканчивалось заостренным кончиком, напоминая металлический коготь или миниатюрный элемент рыцарских доспехов. На другом пальце было тонкое кольцо.

Еще одним ярким акцентом стали зеленые серьги в виде лягушек. Спагнуло сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на глазах.

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