Как носить тренч летом: мастер-класс от знаменитостей

Тренчи – любимая вещь знаменитостей, когда дело доходит до повседневных образов. Но, если вам кажется, что носят они их только в холодное время года, то это совсем не так.

В июне несколько известных личностей появлялись в этом предмете одежды несмотря на то, что на улице лето. Предлагаем посмотреть, как и с чем они носили вневременной тренч.

Мелания Трамп

Экс-первая леди появилась на улице в Нью-Йорке в классическом тренче от Burberry цвета капучино. А вот сочетала она его с сумкой от Hermes Birkin и балетками Christian Louboutin.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Джилл Байден

Супруга нынешнего президента США попала под прицел фотографов с мужем и внуком, когда шла к борту Marine One, чтобы отправиться в свою загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид на длинные праздничные выходные. На первой леди был синий тренч, эспадрильи и платье с цветочным принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке во время съемок, но не в фильме, как могло бы показаться, а в рекламе. На Дженнифер был тренч от The Row, который она сочетала с широкими штанами, футболкой и свитером.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли

Голливудская суперзвезда также проводила время в Нью-Йорке. Джоли заметили с детьми по пути на шопинг, и на ней тогда был элегантный тренч молочного оттенка и черное платье. На плече у нее была сумка от Valentino.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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