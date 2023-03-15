Даже на отдыхе в сине-желтом: Алина Байкова восхитила патриотичными образами в Куршевеле

Алина не перестает вдохновлять своим стилем и позицией.
Украинская супермодель Алина Байкова проводит сейчас время в Европе. Девушка много лет уже живет в США, но на прошлой неделе посетила родной город Кропивницкий, где провела время с семьей, также она немного погуляла по Львову, а сейчас наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле.
Но модель не забывает демонстрировать откуда она. Алина опубликовала в Instagram несколько стильных патриотических образов.
Сине-желтым у Байковой был горнолыжный костюм, но на белую термо-кофту она тоже прикрепила маленькую ленточку с флагом. Также патриотичными были аксессуары - стильные солнцезащитные очки.
А вот на второй наряд для катания на лыжах, который был черным и из интересной жатой ткани, красотка прикрепила значок с надписью Stand With Ukraine.
Не обошлось и без нашумевших трикотажных луков Байковой от бренда Vip Luxury Edition. В этот раз модель надела кардиган красивого синего оттенка с надписью F*ck you Putin на спине.
Напомним, что в прошлом месяце она посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке в желтой кофте-платье с такой же надписью.
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