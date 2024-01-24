Даже она повторяет луки: Анну Винтур заметили в платье, которое она уже носила ранее

Женщина посетила показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 бренда Giambattista Valli вместе с кинорежиссером Базом Лурманом, который является создателем таких фильмов как "Мулен Руж!", "Австралия" и "Великий Гэтсби".

Анна Винтур и Баз Лурман / Фото: Getty Images

Для мероприятия Анна выбрала длинное ярко-зеленое платье-футляр из атласа от бренда Prada. У наряда были длинные рукава со складками, а также крупный цветочный принт. Украшал платье и разрез на юбке с черной кружевной вставкой ткани и еще Винтур его дополнила любимыми солнцезащитными очками и колье.

А когда журналистка вышла на улицу - дополнила платье длинной норковой шубой, также можно заметить, что на ней сапоги из змеиной кожи.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Однако зеленое платье с принтом Prada Винтур уже носила ранее. В 2023 году она посетила церемонию вручения премии GQ Global Creativity Awards в Нью-Йорке. На журналистке было это же колье, а на ее платье не было разрезе, поэтому, возможно, она немного видоизменила наряд.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

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