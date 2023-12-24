Даже звезды это делают: актриса "Гарри Поттера" Эмма Уотсон заклеила побитый бампер машины скотчем

Девушка выглядела совершенно непринужденно, а ее образ был лаконичным и стильным.
Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, попала под прицел папарацци в Лондоне, когда направлялась куда-то по своим делам. Ее заметили вначале на улице, когда она шла смотря в телефон и несла в руках ключи от машины. Также, вероятно, актриса слушала музыку или аудиокнигу, поскольку у нее на голове были наушники.
Одета она была в серый шерстяной брючный костюм в светлую полоску, который сочетала с ярко-красным свитером, который, скорее всего, купила на Asos.
Также на Эмме были лоферы от Prada, коричневая сумка-шопер, в коорой она несла ноутбук, а на спине она был рюкзак.
Направлялась Уотсон к своему автомобилю Audi, но внимание машина привлекает тем, что ее бампер был заклеен серым скотчем. Похоже, что девушка недавно попала в легкое ДТП.
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