Полина (Екатерина Кузнецова) и Роман (Кирилл Парастаев) — это два совершенно разных человека, из кардинально разных миров, которые соревнуются за должность в рекламном агентстве, которое должно стабилизировать жизнь каждого из них, хоть и с разной мотивацией.

В этом спецматериале мы совместно с командой фильма собрали интересные факты со съемок, мнения создателей и актеров и эксклюзив со съемочной площадки.

Главная героиня Полина — гламурная дочь бизнесмена, привыкшая к беззаботной жизни. После измены отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там она в течение месяца соревнуется за должность с Романом — амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе.

Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где трудно отличить рабочие задачи от личных чувств.

Это романтическая комедия с актуальным юмором о поиске доверия, новых начинаниях и о том, как даже самая жесткая конкуренция может неожиданно стать историей любви.

Как снимать кино в турбулентное время

Съемки ленты стартовали 6 сентября и завершились в октябре, команде фильма удалось создать историю, которая не оставит равнодушным. В многочисленных сценах, репетициях, работе над диалогами, воплотили мотивацию: дать украинскому зрителю возможность почувствовать не просто романтику, а — надежду.

«Испытательный срок» — это второй фильм производства 1+1 media, созданный совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. Автор сценария — Евгений Бургела, режиссер — Ирина Громозда, оператор-постановщик — Владимир Иванов. Дистрибуцией в Украине занимается компания B&H Film Distribution.

«Мы, как одна из крупнейших медиагрупп в Украине, понимаем, что content is a king. Видим огромный спрос на украинский контент и в кинотеатрах, в частности. Мы должны быть там и давать зрителям тот контент, который они хотят видеть. А такие чистые, светлые, добрые истории нужны зрителям в любые времена, особенно сейчас нам, украинцам»,- прокомментировала продюсер ленты и руководитель инвестиционных и партнерских проектов телевизионного бизнеса 1+1 media Анна Гончар.

Эта романтическая комедия вышла в широкий прокат 8 января, в посленовогодний период, и это именно то время, когда отчаянно хочется весны, чтобы зима как можно быстрее завершилась, и свет победил мрак. Анна Гончар также отметила, что этот фильм является логическим продолжением стратегии медиагруппы, ведь в прокат уже вышла магическая рождественская комедия «Стражи Рождества», которая открыла зимний сезон, а в начале 2026 года зрители могут увидеть искреннюю романтическую комедию «Испытательный срок».

«Снимать во время войны — еще тот вызов. Специалисты, которые сейчас в таких условиях создают, это, мне кажется, самый высокий уровень. Когда мы говорим о спокойном времени, как оно должно все быть, это одна история. А как я говорю коллегам, вы приезжайте к нам и попробуйте что-то снять», — поделилась режиссер фильма Ирина Громозда.

Погружение в роль совместно с режиссером

Главные роли в фильме исполняют Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев, для которого эта лента стала дебютом в полнометражном кино. Также в «Испытательном сроке» сыграл Вячеслав Довженко, который стал СЕО компании, за место в которой соревнуются главные герои. Кроме того, среди актеров ленты — Андрей Исаенко, Татьяна Малкова, Иван Шаран, Дмитрий Танкович, Маричка Хоменко и Елена Узлюк.

Каждый из персонажей ленты целостный, хоть и очень характерный. В рекламном агентстве есть эксцентричный СЕО с кризисом среднего возраста, «мамочка офиса», «серая мышка», ворчун-старожил компании, взрослый мужчина, который так и не стал «серьезным взрослым», а теперь и еще и пара стажеров.

Режиссер Ирина Громозда работала с каждым актером над органичностью и эмоциями, поэтому порой дублей было много, пока режиссер не получит именно ту нужную ей сцену.

«Мы должны быть живыми людьми. Я тщательно вычитываю все и моделирую под себя текст, не теряя смыслов и задумку, говоря на своем языке. Люблю, когда в кадре есть живая речь. Очень благодарна режиссеру, которая чувствует все то же, что и я, позволяет мне импровизировать, делать варианты, которые будут комфортны. Это о творчестве и поток творческий, выстраивание, нащупывание и наделение разноцветности персонажа. И к тому же обратная связь от зрителей — она есть. Это означает, что я двигаюсь правильно», - рассказала Екатерина Кузнецова, исполнительница главной женской роли.

Дебют на большом экране

Главную мужскую роль сыграл Кирилл Парастаев, для которого это первое участие в полнометражном фильме. Кирилл является актером Национального академического театра Леси Украины и основателем playce studio, где преподает актерское мастерство.

В ленте он воплотил Романа, профессионала до костей, принципиального и честного парня, который вынужден бороться за место в рекламном агентстве с Полиной. Роман всегда приходит подготовленным, ненавидит несправедливость и не идет на компромиссы с собой.

«Мой герой очень похож на многих из нас. Ему приходится спасать свою семью, много работать и проходить безумную трансформацию»,- поделился Кирилл Парастаев.

Еще одним дебютом в фильме является участие Марички Хоменко, которая сыграла Соню, девушку, которая всегда немного в тени. Ее героиня наблюдает, анализирует, прежде чем что-то сказать. В коллективе Соню воспринимают как «серую мышку», но за этой маской — искренность, которая разоружает. Но все меняется, когда на испытательный срок приходит Роман.

«Это первый мой опыт в кино и я очень благодарна Вселенной и тому, что поспособствовало, чтобы со мной были именно такие партнеры. Они могут подсказать, они очень человечные и помогут, это помогает мне чувствовать себя спокойно, потому что есть доверие и хорошая атмосфера между нами на площадке. Это очень ценно», - рассказала Маричка Хоменко.

Розовый — хит сезона: 14 образов Екатерины Кузнецовой

Главная героиня часто меняет образы, каждый новый лук — это отражение гламурной Полины и того, как она, потеряв опору под ногами, не потеряла себя.

«У Кати было 14 разных луков — на каждый сценарный день новый образ. Мы стремились показать, как меняется Полина: от гламурной дочери бизнесмена до женщины, которая учится слушать себя. Ее одежда — это история трансформации», — рассказала художник по костюмам Наталья Степанеева.

Костюмеры и мастера причесок и макияжа работали над каждой деталью: от аксессуаров до идеальных локонов. Это помогает раскрывать историю Полины не только благодаря диалогам или взаимодействию с другими героями, но и невербально, показывая ее колебания и изменения, добавляя глубины персонажу.

«У нас будет Зибров!»

В фильме «Испытательный срок» появились более десятка любимых актеров и звезд шоубиза. Многие популярные украинские актеры сыграли в фильме эпизодические, но яркие роли: в тизере зрителям подмигнул Виктор Жданов в роли таксиста, Ирма Ванца-Витовская опекает Романа, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая анонсируют Зиброва, который в фильме имеет камео и играет самого себя!

Атмосфера на площадке

Несмотря на многочасовые съемки, частые корректировки планов, тревоги и изменения в сценарии, на съемочной площадке царила атмосфера поддержки и юмора. Многие актеры делились: именно это настроение помогло воплощать свои роли и не опаздывать на площадку.

Весь фильм снят в Киеве — в офисных локациях, улицах города и даже на крыше с панорамным видом на столицу. Киевские локации стали неотъемлемой частью ромкома, подчеркивая его уникальный характер. Особенными были сцены на городских площадях и узких улицах, которые собирали вокруг себя людей, которые хотели заглянуть в мир кино, и делились бэкстейджем в соцсетях.

"Наш фильм — это легкое, ироничное, но одновременно искреннее европейское кино о современных людях, которые учатся доверять, прощать и строить себя заново. Это красивая история с живыми героями, которые балансируют между карьерой, семейными проблемами и собственными эмоциями. Ты им веришь, они становятся «своими». Горжусь, что нам с командой удалось снять такое актуальное и яркое кино«, — прокомментировала продюсер ленты и руководитель инвестиционных и партнерских проектов телевизионного бизнеса 1+1 media Анна Гончар.

На площадке была всеобщая любимица — собака Кирилла Парастаева — щенок Майя, которая была рядом почти на всех локациях. В ее честь назвали одну из персонажей фильма — маленькую племянницу Романа.

Более трех тысяч фото со съемок

Во время создания фильма было сделано более трех тысяч фото — не просто кадры бэкстейджа и портреты для отчета, а задокументированные истории: разговоры за кулисами, утренний макияж, моменты между дублями, очередная корректировка костюмов, совместное чтение сценария с режиссером. Во время, когда соцсети переполнены контентом, важно, чтобы рядом был тот, кто зафиксирует самые искренние моменты на съемочной площадке.

Часть из них мы хотим показать здесь, чтобы поделиться с читателями эксклюзивными фото со съемок фильма «Испытательный срок».