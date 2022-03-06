Deep Purple поддержали Украину и вернули Медведеву его автограф

Музыканты призвали Путина остановиться.

Культовая британская рок-группа Deep Purple поддержала Украину и украинский народ, а также сообщила, что возвращает автограф бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, который они получили в 2011 году.

"Как и многие исполнители, мы время от времени давали частные концерты для поклонников из разных стран. Мы аполитичная группа и никоим образом не хотели быть политическими. Это была музыка. Эти дни другие. Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине, и мы приносим свои извинения нашим российским и украинским фанатам за то, что концерты были отменены. Мы живем надеждой, что сможем выполнить эти сроки в будущем", – заявил бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер.

"Смотря новости о том, что российские ракеты только что разрушили Оперный театр на площади Свободы в Харькове, где почти ровно 20 лет назад играли DP, вспоминая, как Иэн Гиллан надел балетную пачку, которую он нашел в шкафу в гримерке, и провозгласил себя "Deep Purple в платье", об аппаратуре, прибывшей в 19:00, и о шоу, начавшемся в 20:00, о старом аппаратчике, который в одиночку пытался усадить молодую публику во время сета с таким рвением, что у него случился припадок, а на следующий день по дороге обратно в аэропорт на мой вопрос о статуе: "Это Ленин?", Роджер Гловер ответил: "Ну, это точно не Маккартни". Сегодня другой день. Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне главе Совета безопасности России, возвращая автограф, который он дал мне на ужине для Deep Purple во Дворце Горького в марте 2011 года, в знак протеста против его различных постов с заявлениями о вторжении", - сказал клавишник группы Дон Эйри.

"Если наше заявление будет означать, что мы никогда больше не увидим наших российских друзей, то это большая жертва, но это ничто по сравнению с тем, чтобы больше никогда не видеть наших украинских друзей, которых убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера", – заявил вокалист группы Йен Дилан.

"Я всегда думал, что музыка должна быть аполитичной и пересекающей все границы в качестве универсального языка. Как гражданин глубоко разделенной страны, все согласны с одним: остановить эту атаку на страну, которая добровольно разоружила свое ядерное оружие, чтобы удовлетворить всех крупных игроков. Остановись, опусти оружие, повернись назад, помоги другим на обратном пути!" - сказал Стив Морс.

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