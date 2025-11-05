- Дата публикации
Декольте ей давило: звезда реалити в шоколадном платье из телячьей кожи привлекла внимание на мероприятии
Оландрия Картен в кожаном платье трендового цвета пришла на церемонию.
Звезда американского реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Для своего появления красавица выбрала шоколадное платье макси из телячьей кожи и с небольшим шлейфом от бренда Brandon Blackwood, которое создали для нее на заказ. Наряд был без бретелек, имел высокий разрез, небольшой шлейф и слишком маленькое декольте, которое очень зажало ее пышную грудь.
Лук Каретн дополнила коричневыми замшевыми туфлями на шпильках. Она сделала прическу боб-каре с прикорневым объемом и локонами, макияж с пышными ресницами и коричневый маникюр с серебряным декором. Уши знаменитость украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — кольцами с камнями.
Напомним, Оландрия Картен продемонстрировала красивый образ в черном шелковом платье с кружевом.