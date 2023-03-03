Декольте, прозрачные наряды и отсутствие белья: топ-5 смелых образов недели

Надеть подобный образ решилась бы не каждая девушка.

"Голые" платье и эффектные декольте в последние несколько лет уже не шокируют, а становятся привычным делом на каждой красной дорожке или модном показе. Однако на этой неделе подобные образы мелькали на светских мероприятиях особенно часто.

Джулия Фокс

Модель появилась в полностью прозрачном платье на одном из модных показов в Париже. наряд на теле девушки не прикрывал ничего.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Кьяра Ферраньи

Инфлюэнсер и фэшн-блогер посетила показ Модного дома Christian Dior, который прошол в Париже. Она надела черную прозрачную майку, сквозь которую просвечивали соски. Таким образом Кьяра хочет привлечь внимание к правам женщин и их телу.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Аманда Холден

Папарацци подловили ведущую по дороге на работу – на студию Global Radio, где она ведет утреннее шоу Heart Breakfast. Она не любит носить бюстгальтер, что в очередной раз доказала своим образом.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Анджела Клэнси

Звезда реалити-шоу Big Brother Анджела Клэнси посетила премьеру драмы о спорте "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" в полностью прозрачном мини.

Анджела Клэнси / Фото: Getty Images

Мэдисон Бир

Она посетила церемонию вручения наград Billboard Women in Music Awards в платье с принтом "рыси" от Roberto Cavalli, у которого было очень эффектное декольте.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

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