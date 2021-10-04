Декольте с загадкой: участница "Холостяка-11" продемонстрировала лук в красном платье-комбинации

Джессика Чеги примерила платье в бельевом стиле.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, обожает красиво одеваться и хвастаться своими аутфитами перед фолловерами в соцсети.
На этот раз красавица выложила снимок, на котором она предстала в красном платье-комбинации с пикантным декольте, которое притягивает к себе взгляды всех вокруг.
Наряд прекрасно сидел на стройной фигуре Чеги.
Образ Джесс дополнила идеально ровными волосами, макияжем с акцентом на глазах и белым маникюром. Зону декольте она решила оставить без украшений.
В подписи к фото девушка вспомнила комплимент, который больше всего запомнила:
"Услышав комплимент, человек озаряется улыбкой. А ваши слова они будут вспоминать еще долго. Комплимент, который я получала и запомнила: "Джесси, тебя всегда много, но когда тебя нет, то всегда чего-то не хватает".
К слову, а другая участница "Холостяка-11" — Александра Миколюк, продемонстрировала фигуру в стильном сплошном купальнике с питоновым принтом и тонким пояском на талии.
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