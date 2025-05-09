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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Декор из роз и огромные медведи из гортензий: беременная Оливия Калпо устроила вечеринку baby shower

К организации праздника модель подошла очень серьезно и показала, что из этого вышло.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Оливия Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — скоро впервые станет мамой. Она находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является муж звезды — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Традиционно американцы устраивают вечеринку baby shower — празднование перед рождением ребенка, чтобы поздравить будущую маму и подарить подарки для малыша. Обычно она проходит на 7-8-м месяце беременности.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

К организации (а по традиции праздником занимаются подруги и близкие будущей мамы) подошли со всей серьезностью. Судя по фото, на мероприятии был свой цветовой код и дресс-код.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Сама модель была одета в легкое длинное платье мятного оттенка, ее образ завершали изящные золотые украшения. Ее муж выбрал молочный льняной костюм.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Праздничный шатер, столы и люстры были украшены композициями из белых и розовых роз. А центральной фотозоной стали огромные медведи, созданные из гортензий.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Даже собака модели — голдендудль Оливер — был с мятным галстуком на шее.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, беременная Оливия Калпо показала селфи из спортзала. Даже интересное положение не мешает модели заниматься спортом.

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Дата публикации
Количество просмотров
35
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