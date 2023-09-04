Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Делала селфи и говорила с фолловерами: красивая филиппинская актриса в нежном образе появилась на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Делала селфи и говорила с фолловерами: красивая филиппинская актриса в нежном образе появилась на красной дорожке

Риан Рамос / Фото: Getty Images

32-летняя Риан Рамос посетила Венецианский кинофестиваль в эффектном образе.

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль посетила филиппинская актриса Риан Рамос.

На красной дорожке красавица предстала в нежном аутфите и была похожа на настоящую принцессу из сказки. На ней было длинное платье цвета крем-брюле с пышной юбкой и корсетным верхом с декольте в форме сердца.

Риан Рамос / © Getty Images
Риан Рамос / Фото: Getty Images

Образ Риан дополнила укладкой с локонами с боковым пробором, насыщенным макияжем с длинными ресницами и красной помадой, золотистыми серьгами-люстрами и широким золотым браслетом.

Рамос не успела до своего появления на кинофестивале обновить маникюр – золотистый лак был отросшим.

Риан Рамос / © Getty Images
Риан Рамос / Фото: Getty Images

На красной дорожке актриса не только позировала фотографам, но и делала селфи на свой телефон и даже записала видео для фолловеров.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
216
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация