Делала селфи и говорила с фолловерами: красивая филиппинская актриса в нежном образе появилась на красной дорожке

32-летняя Риан Рамос посетила Венецианский кинофестиваль в эффектном образе.
Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль посетила филиппинская актриса Риан Рамос.
На красной дорожке красавица предстала в нежном аутфите и была похожа на настоящую принцессу из сказки. На ней было длинное платье цвета крем-брюле с пышной юбкой и корсетным верхом с декольте в форме сердца.
Образ Риан дополнила укладкой с локонами с боковым пробором, насыщенным макияжем с длинными ресницами и красной помадой, золотистыми серьгами-люстрами и широким золотым браслетом.
Рамос не успела до своего появления на кинофестивале обновить маникюр – золотистый лак был отросшим.
На красной дорожке актриса не только позировала фотографам, но и делала селфи на свой телефон и даже записала видео для фолловеров.
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