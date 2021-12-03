"Делаю выбор сердцем": "Холостячка" Злата Огневич в платье с сексуальным декольте заинтриговала поклонников

Певица показала красивые снимки из новой фотосессии.

Уже сегодня, 3 декабря, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостячка-2". И мы узнаем, кто из мужчин покорил сердце главной героины проекта Златы Огневич.

А пока певица подогревает интерес к финалу. В Instagram она опубликовала пикантные снимки из фотосета авторства Оксаны Кирик.

Перед объективом фотокамеры Злата предстала в сексуальном образе. Одета она в черное блестящее платье миди на тонких бретельках и с откровенным декольте, под которым отсутствует бюстгальтер.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Ее образ дополнила укладка с локонами, вечерний макияж с акцентом на красной помаде, серьги в виде сердечек и черные туфли на шпильке.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич соблазнительно позировала на диване, демонстрируя стройные ноги и сексуальный бюст.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Под фото Злата напомнила, что сегодня состоится финал "Холостячки", в котором она сделает выбор сердцем. Поклонники заинтригованы.

"Вот и финал. Кому я скажу заветное ДА? Делаю выбор сердцем…. Любовь - это дар. Когда этот дар попадает в руки мастера - возникает целая Вселенная. Она соткана из миллиардов счастливых мгновений, глубоких чувств, искренних эмоций, множества несовершенств, которые сходятся в одной точке. Она дышит прикосновениями, теплотой и переплетает родственные Души. Такая Вселенная соткана из всего, что есть в любящей паре", - написала певица.

Голосуем за участника, которого, на ваш взгляд, выберет Огневич.

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