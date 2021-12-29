Дело было в постели: бойфренд Холли Берри запечатлел актрису топлес

55-летняя актриса Холли Берри накануне Нового года отправилась в отпуск.
Звезда запостила фото, сделанное ее возлюбленным Ваном Хантом, на снимке Холли позирует топлес, лежа в белых простынях на большой кровати. В подписи актриса пишет про отпуск.
На другом снимке Берри показала, как они вместе с бойфрендом лежат в постели, а их ноги переплетены.
"Даже наши ноги идут вместе ...", - гласит подпись актрисы под снимком.
Напомним, о своих отношениях пара заявила год назад, после того как в Сети начали распространяться слухи об их романе.
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