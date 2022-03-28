Дело не только в шутке: почему Уилл Смит ударил Криса Рока во время церемонии "Оскар"

Дело не только в шутке: почему Уилл Смит ударил Криса Рока во время церемонии "Оскар"

В эфире церемонии известный актер неуместно пошутил о жене коллеги.

В ночь с 27 на 28 марта в США состоялась 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар", но без скандала это мероприятие пройти не смогло. Мало того что организаторы не смогли определиться с терминологией и назвали войну в нашей стране "конфликтом", так еще и один из главных номинантов на золотую статуэтку Уилл Смит подрался просто на сцене.

Джада Пинкетт-Смит с мужем / Getty Images

Дело в том, что актер Крис Рок во время представления номинантов в категории "Лучший документальный фильм" должен был выступить с серией шуток. В частности, он пошутил о слишком короткой прическе супруги Уилла - Джады Пинкетт-Смит - и сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн".

"Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн - 2", - сказал Рок.

Смит не стал терпеть оскорблений в отношении жены, поднялся на сцену и ударил коллегу-актера по лицу.

"Не смей упоминать мою жену в своих грязных шутках", - заявил Смит.

Шутка Рока действительно была неуместной, и то, почему ее допустили организаторы мероприятия, вызывает много вопросов. Джада остригла свои волосы не просто так, ведь на самом деле уже несколько лет она страдает от алопеции - патологического выпадение волос, приводящего к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы.

Джада Пинкетт-Смит / Getty Images

Потерю волос и изменения во внешности Джада воспринимала очень болезненно и страдала от депрессии. Болезнь развивалась довольно активно, и был момент, когда она всего за несколько месяцев потеряла практически все волосы. Справится с переживаниями и принять новую себя актрисе помог ее супруг Уилл, поэтому он, как никто другой, знает, через что прошла женщина.

Также поддержала мать и дочь Смитов - 21-летняя Уиллоу. Девушка остригла свои красивые локоны.

Джада Пинкетт-Смит с семьей / Getty Images

Джада Пинкетт-Смит до болезни:

Джада Пинкетт-Смит / Getty Images

Джада Пинкетт-Смит / Getty Images

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