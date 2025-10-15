- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
183
- 183
1 мин
- 1 мин
Деловая блондинка: Риз Уизерспун в голубом костюме и на шпильках появилась в Нью-Йорке
49-летнюю актрису сейчас часто можно увидеть в Нью-Йорке, ведь она занимается промокампанией своего дебютного романа, написанного вместе с автором бестселлеров Гарланом Кобеном.
Риз Уизерспун снова попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса в деловом аутфите шла на мероприятие, посвященное ее первому роману Gone Before Goodbye.
На звезде был голубой костюм, состоящий из однобортного жакета с черными пуговицами и широких брюк со стрелками, и белая блузка с V-образным декольте.
Образ Риз дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и черной сумкой с золотой фурнитурой. У блондинки была красивая укладка, розовая помада на губах, коричневые солнцезащитные очки на лице, лаконичные серьги в ушах и золотая цепочка с подвеской на шее.
Напомним, в прошлый раз Риз Уизерспун появилась на улицах города в наряде цвета марсала и коричневых туфлях.