Деловой шик, как вечерний образ: Марго Робби продемонстрировала лук в белоснежном костюме

Марго Робби продемонстрировала элегантный зимний образ, в котором сочетала белоснежный костюм, состоящий из брюк со стрелками и отворотами, а также двубортный жакет.

Этот образ Марго дополнила трикотажной водолазкой нежно-кремового оттенка, замшевым тренчем бежевого цвета, который просто накинула на плечи и красными туфлями.

В руке актриса держала квадратную сумку от Prada - это культовая модель Re-Edition Brushed-Leather Medium Bag, разработанная брендом в 1995 году.

Этот красивый образ она выбрала для специального нью-йоркского показа фильма "Вавилон" в отеле Crosby Street, после которого также было обсуждение этой картины и небольшое интервью.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее такое же мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Тогда на Марго был кожаный костюм зеленого цвета от Bottega Veneta из круизной коллекции 2023. Лук она дополнила бежевыми ботинками, коричневой трикотажной кофтой в рубчик и коричневым ремнем с золотой пряжкой.

Марго Робби / Фото: Getty Images

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