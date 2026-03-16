- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
Деми Мур блистала на "Оскаре" и афтепати в платьях с перьям и драгоценных украшениях
Деми Мур посетила 98-ю церемонию «Оскар», а также побывала на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair Oscar Party.
63-летняя Деми вышла на дорожку в платье с перьями от Gucci, наряд был темно-зеленого цвета, подчеркивал талию актрисы, а также имел небольшой шлейф тоже из перьев.
Мур дополнила аутфит несколькими браслетами с бриллиантами, серьгами с изумрудными камнями и сделала легкий вечерний макияж со стрелками. Волосы звезды были распущены, а в маникюре звезда предпочла натуральность.
Она вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучшую операторскую работу Отум Дюралд Аркапау за фильм «Грешники» — первой женщине, когда-либо получившей награду в этой категории. Ее победа знаменует собой значительный шаг вперед для женщин в сфере кинопроизводства, которая долгое время находилась под доминированием мужчин.
Позже на вечеринке Vanity Fair Мур появилась в черном обтягивающем платье и накидке из перьев, дополнив лук черными кожаными перчатками, роскошным колье на шее и массивными серьгами в ушах. В этот раз Деми собрала волосы в хвост, акцентировав внимание на обнаженные плечи.