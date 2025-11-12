Деми Мур надела "голое" платье в честь своего 63-го дня рождения и это было очень красиво

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская звезда Деми Мур отпраздновала 11 ноября свой 63-й день рождения, но поскольку она на сейчас находится в промо-туре для продвижения сериала «Лэндмен», то вышла на красную дорожку. Актриса в свой день рождения посетила презентацию второго сезона этого сериала в Нью-Йорке.

Деми надела на мероприятие черное платье от Gucci с «голым» эффектом и очень глубоким декольте. У наряда были длинные рукава и шлейф, а само оно сшито из кружевной ткани с бежевой подкладкой. А вот чтобы сверкало платье в свете софитов благодаря декору в виде черного бисера. Платье было очень похоже на наряд из коллекции 1996 года, поэтому, вероятно, именно им и вдохновлялся бренд, когда создавал платье для Деми.

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Также актриса распустила свои длинные волосы, сделала яркий и красивый макияж и добавила к луку несколько драгоценностей.

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Ранее также «голое» платье Gucci Деми надела на гала-концерт LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Ее наряд был декорировавл большими цветами из бисера и пайеток.

Деми Мур на гала-концерте LACMA Art + Film / © Associated Press