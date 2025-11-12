ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
525
Время на прочтение
1 мин

Деми Мур надела "голое" платье в честь своего 63-го дня рождения и это было очень красиво

Актриса выбрала для особого дня очень ээфектное платье.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская звезда Деми Мур отпраздновала 11 ноября свой 63-й день рождения, но поскольку она на сейчас находится в промо-туре для продвижения сериала «Лэндмен», то вышла на красную дорожку. Актриса в свой день рождения посетила презентацию второго сезона этого сериала в Нью-Йорке.

Деми надела на мероприятие черное платье от Gucci с «голым» эффектом и очень глубоким декольте. У наряда были длинные рукава и шлейф, а само оно сшито из кружевной ткани с бежевой подкладкой. А вот чтобы сверкало платье в свете софитов благодаря декору в виде черного бисера. Платье было очень похоже на наряд из коллекции 1996 года, поэтому, вероятно, именно им и вдохновлялся бренд, когда создавал платье для Деми.

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Также актриса распустила свои длинные волосы, сделала яркий и красивый макияж и добавила к луку несколько драгоценностей.

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Деми Мур на мероприятии в Нью-Йорке / © Associated Press

Ранее также «голое» платье Gucci Деми надела на гала-концерт LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Ее наряд был декорировавл большими цветами из бисера и пайеток.

Деми Мур на гала-концерте LACMA Art + Film / © Associated Press

Деми Мур на гала-концерте LACMA Art + Film / © Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
525
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie