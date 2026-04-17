Деми Мур надела на красную дорожку вещь, которая есть в шкафу каждой женщины

Деми Мур / © Getty Images

На премьере сериала Landman в Лос-Анджелесе Деми Мур продемонстрировала простоту и хороший вкус, когда появилась на публике. Актриса выбрала для красной дорожки образ от Carolina Herrera из осенней коллекции 2026 года, созданной креативным директором бренда Уэсом Гордоном.

Ее стиль на первый взгляд кажется очень простым, но на самом деле является тщательно продуманным. Дело в том, что актриса надела вещь, которая есть в гардеробе каждой женщины — простую черную трикотажную водолазку, которая подходит абсолютно ко всему и является той универсальной вещью, которую можно надеть и на встречу, и на вечернее мероприятие.

Именно водолазка позволила создать в образе Мур контраст и акцентировать внимание на талии благодаря яркой юбке с леопардовым принтом и фасоном-тюльпаном. На талии юбку украшал бантик-пояс, а также бант повторялся на ручке ее сумки. Другими деталями лука стали изысканные сатиновые туфли с открытой пяткой и серьги с бриллиантами.

Также недавно стало известно, что Деми Мур получила главную роль в фильме Tyrant от Amazon MGM Studios, где также сыграют Шарлиз Терон и Джулия Гарнер, сообщает Deadline.

Съемки начнутся через несколько недель в Лос-Анджелесе. Официальный синопсис фильма пока держится в тайне. Известно лишь, что это напряженный триллер, действие которого разворачивается в мире элитной высокой кухни Нью-Йорка.