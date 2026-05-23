- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Деми Мур ошеломила кардинально новой прической на Каннском кинофестивале
63-летняя актриса продолжает восхищать новыми эффектными выходами на Каннском кинофестивале.
Член жюри Деми Мур посетила премьеру фильма «Черный шар» (La Bola Negra), которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
На красной дорожке актриса блистала в синем платье макси и без бретелек, которое для нее создал бренд Self-Portrait. Наряд спереди украшал огромный бант, который переходил в длинный шлейф.
Но особое внимание привлекла прическа Деми, которую она кардинально изменила. Актриса предстала с трендовым бобом с боковым пробором, уложенным в объемные локоны. Кстати, ей очень идет такая прическа.
Лук Мур дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками на щиколотках. У нее был макияж с черными стрелками, милые серьги в ушах и роскошное колье Swarovski на шее. В руках она держала черные солнцезащитные очки.
Напомним, Деми Мур зацементировала отпечатки своих ладоней во время церемонии на Лазурном побережье.