Деми Мур по-новому интерпретировала джинсовый стиль в необычном вечернем наряде от Зака Позена

Деми Мур / © Associated Press

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В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония CFDA Fashion Awards 2026, на которой проходит награждение в сфере моды; организатором мероприятия выступает Совет американских модельеров. Её часто называют «Оскаром американской моды», ведь это одно из самых престижных событий в индустрии моды.

Одной из гостей мероприятия стала актриса Деми Мур. Она выбрала для этого события практически ироничный образ от GapStudio, который переосмыслил само понятие вечернего наряда.

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Деми Мур / © Associated Press

Платье для Деми создал дизайнер Зак Позен, известный своим оригинальным подходом к моде и несколькими культовыми образами, в частности свадебным платьем принцессы Евгении и технологичным нарядом от Клэр Дэйнс для Met Gala. Платье Мур для этого мероприятия было сшито из денима, а главной его изюминкой стал корсет, напоминавший сшитые между собой пояса джинсов.

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Верхняя часть платья имела вырез «холтер», лиф был оформлен с загнутыми краями, а длинная юбка имела заниженную линию талии и дополнялась высоким разрезом и небольшим шлейфом.

Завершили образ Деми Мур замшевые туфли-лодочки, бриллиантовые серьги-подвески и сумочка, полностью выполненная из джинсовой ткани, созданная исполнительным директором Gap по аксессуарам Ридом Кракоффом.

Это было первое появление Мур на публике после празднования Хэллоуина. Во время празднования актриса появилась в креативном образе коровы.

Деми Мур

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