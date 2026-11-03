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- Шоу-бизнес
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Деми Мур по-новому интерпретировала джинсовый стиль в необычном вечернем наряде от Зака Позена
Образ актрисы стал одним из самых интересных модных выходов вечера.
В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония CFDA Fashion Awards 2026, на которой проходит награждение в сфере моды; организатором мероприятия выступает Совет американских модельеров. Её часто называют «Оскаром американской моды», ведь это одно из самых престижных событий в индустрии моды.
Одной из гостей мероприятия стала актриса Деми Мур. Она выбрала для этого события практически ироничный образ от GapStudio, который переосмыслил само понятие вечернего наряда.
Платье для Деми создал дизайнер Зак Позен, известный своим оригинальным подходом к моде и несколькими культовыми образами, в частности свадебным платьем принцессы Евгении и технологичным нарядом от Клэр Дэйнс для Met Gala. Платье Мур для этого мероприятия было сшито из денима, а главной его изюминкой стал корсет, напоминавший сшитые между собой пояса джинсов.
Верхняя часть платья имела вырез «холтер», лиф был оформлен с загнутыми краями, а длинная юбка имела заниженную линию талии и дополнялась высоким разрезом и небольшим шлейфом.
Завершили образ Деми Мур замшевые туфли-лодочки, бриллиантовые серьги-подвески и сумочка, полностью выполненная из джинсовой ткани, созданная исполнительным директором Gap по аксессуарам Ридом Кракоффом.
Это было первое появление Мур на публике после празднования Хэллоуина. Во время празднования актриса появилась в креативном образе коровы.