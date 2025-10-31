ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Деми Мур подчеркнула строную фигуру лаконичным платьем и обнималась с бывшим Анджелины Джоли

62-летняя актриса вышла на красную дорожку и удивилась компанией.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская актриса Деми Мур посетила презентацию второго сезона сериала «Лэндмен», которая состоялась в Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

Актриса надела по такому случаю серое платье-футляр длины миди, которое подчеркивало каждый изгиб ее фигуры. Наряд имел также глубокое декольте и короткие рукава.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Носила платье Деми в сочетании с бежевыми остроносыми туфлями, несколькими лаконичными украшениями, а также распустила длинные волосы и сделала очень лаконичный макияж.

Многих Мур удивила тем, что обнималась на мероприятии для фото с 70-летним экс-супругом Анджелины Джоли Билли Бобом Торнтоном, который сыграл в сериале главную роль.

Деми Мур и Билли Боб Торнтон / © Associated Press

Деми Мур и Билли Боб Торнтон / © Associated Press

Деми Мур и Билли Боб Торнтон / © Associated Press

Деми Мур и Билли Боб Торнтон / © Associated Press

Напомним, что Джоли вышла замуж за актера Билли Боба Торнтона после двухмесячных ухаживаний 5 мая 2000 года в Лас-Вегасе. Роман пары очень интересовал общественность, а все из-за того, что они часто довольно откровенно вели себя на публике и говорили о своей страсти и жестах любви. Они внезапно расстались в 2002 году, но развод был завершен 27 мая 2003 года.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон / © Getty Images

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон / © Getty Images

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie