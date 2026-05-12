Деми Мур подловили во Франции, когда она прибыла на Каннский кинофестиваль
12 мая в Каннах стартует 79-й ежегодный Международный кинофестиваль. На этот раз членом жюри престижного мероприятия стала голливудская актриса Деми Мур, которая уже прибыла во Францию.
Звезду сфотографировали папарацци 11 мая, когда она шла в отель Martinez на ужин с другими членами жюри. Она появилась в образе от Gucci — простом и стильном, но в то же время несколько простом. Актриса надела брюки-галифе, лаконичную трикотажную футболку и укороченную куртку-бомбер, рукава которой подкатила.
Деми дополнила образ такими аксессуарами как остроносые туфли, очки и классическая сумка с монограммой Gucci и короткими ручками. Свои длинные волосы Мур просто распустила — это ее любимая прическа, которую она выбирает на красные дорожки и другие светские мероприятия.
Также в этом году на мероприятии председателем жюри конкурса L'Œil d’or («Золотой глаз») будет украинский режиссер и кинодокументалист Мстислав Чернов. Приз L'Œil d’Or вручается за лучший документальный фильм, представленный в рамках Каннского кинофестиваля. С 2015 года награда охватывает ленты как из официального отбора, так и из параллельных секций фестиваля.