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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Деми Мур показала элегантность в сером цвете: актриса затмила всех в платье с интересными деталями

Мур выбрала изысканный наряд от известного дизайнера, который сочетал в себе классическую элегантность с интересными деталями.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

Актриса Деми Мур посетила саммит Time100 в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Во время мероприятия 62-летняя звезда пообщалась с редактором журнала Time Люси Фельдман, затронув с ней самые разные темы — от ее собственного взгляда на старение до недавней потери статуэтки «Оскар».

Она появилась на мероприятии в длинном сером платье от бренда Thom Browne, у которого не было рукавов, но при этом его украшали широкие подплечники, небольшой напуск ткани на талии, а также вырез возле горловины. Неизменной частью всех нарядом бренда является полоска черно-красно-белого цвета, которая в этот раз присутствовала на юбке.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Помимо участия в саммите, Мур также была включена в список Time100 самых влиятельных людей мира в этом году, а ее портрет украсил одну из пяти обложек выпуска этого года. Саммит Time100 является частью ежегодных мероприятий журнала Time, в программу которых также входит Гала-ужин Time100, который традиционно проводится на следующий день после саммита.

Напомним, что этом году актриса была впервые за все свои годы работы в Голливуде номинирована на «Оскар», но проиграла.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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