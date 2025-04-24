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- Шоу-бизнес
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Деми Мур показала элегантность в сером цвете: актриса затмила всех в платье с интересными деталями
Мур выбрала изысканный наряд от известного дизайнера, который сочетал в себе классическую элегантность с интересными деталями.
Актриса Деми Мур посетила саммит Time100 в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Во время мероприятия 62-летняя звезда пообщалась с редактором журнала Time Люси Фельдман, затронув с ней самые разные темы — от ее собственного взгляда на старение до недавней потери статуэтки «Оскар».
Она появилась на мероприятии в длинном сером платье от бренда Thom Browne, у которого не было рукавов, но при этом его украшали широкие подплечники, небольшой напуск ткани на талии, а также вырез возле горловины. Неизменной частью всех нарядом бренда является полоска черно-красно-белого цвета, которая в этот раз присутствовала на юбке.
Помимо участия в саммите, Мур также была включена в список Time100 самых влиятельных людей мира в этом году, а ее портрет украсил одну из пяти обложек выпуска этого года. Саммит Time100 является частью ежегодных мероприятий журнала Time, в программу которых также входит Гала-ужин Time100, который традиционно проводится на следующий день после саммита.
Напомним, что этом году актриса была впервые за все свои годы работы в Голливуде номинирована на «Оскар», но проиграла.