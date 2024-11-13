Деми Мур показала, как отпраздновала 62-летие и день рождения своей собаки

Американская актриса Деми Мур 11 ноября отмечала 62-летие. В своем Instagram она показала, как это было.

Судя по видео и исполнению песни Happy Birhday, праздник прошел в семейном кругу. Деми прижимает к груди своего домашнего любимца, с которым не расстается даже во время выходов в свет – собакой по кличке Пилаф, которую ей подарила дочь Талула. Интересно, что у собаки тоже был день рождения несколько дней назад, что отметила Деми в подписи к видео: "Совместный день рождения для меня и Пилаф. Спасибо за все милые сообщения! Люблю вас!"

А 36-летняя дочь актрисы – Румер Уиллис – поздравила маму в Сети и показала их совместные архивные фото.

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"Я так сильно тебя люблю. Мне так повезло, что у меня есть ты. Ты самая смешная, странная, специфичная и самая удивительная женщина-Скорпион. В этом году было так радостно наблюдать, как ты расцветаешь и взрываешься любовью, стилем и силой. 62 никогда не выглядели лучше", - написала Румер и добавила хештег "горячая бабушка".

Сразу после праздника Деми Мур появилась на светском мероприятии. Она посетила презентацию сериала "Землевладелец" от Paramount+, которая прошла в Лос-Анджелесе. К фотографам звезда вышла в черном платье, расшитом пайетками и бисером.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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