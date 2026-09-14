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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Деми Мур покорила Неделю моды в Нью-Йорке эффектным прозрачным топом

Прозрачность, фактурное плетение и сдержанная цветовая палитра создали эффектный баланс между провокационностью и элегантностью, поэтому актриса вновь оказалась в центре внимания.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

На Неделе моды в Нью-Йорке актриса Деми Мур привлекла к себе все взгляды, ведь появилась на публике в полностью прозрачном топе. Звезда посетила показ бренда Magda Burtym, в ходе которого была представлена коллекция на сезон весна-лето 2027 года.

Её изящный монохромный ансамбль был оттенка слоновой кости и включал такие детали, как удлинённый жакет оверсайз, длинную прямую юбку и вязаный крючком топ-водолазку.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Топ стал главной изюминкой образа, ведь его цветочный орнамент с ажурными элементами привлекал внимание. По дизайну с топом перекликались туфли, которые надела актриса, ведь они тоже были вязаными в таком же узоре и продолжили монохромную, фактурную эстетику образа. Кроме того, она держала в руке кожаную сумку квадратной формы с жесткими линиями, надела очки и минималистичные серьги. Ярким акцентом образа стал маникюр Деми, ведь он выполнен в красном цвете.

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