Деми Мур покорила Неделю моды в Нью-Йорке эффектным прозрачным топом

Деми Мур / © Getty Images

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На Неделе моды в Нью-Йорке актриса Деми Мур привлекла к себе все взгляды, ведь появилась на публике в полностью прозрачном топе. Звезда посетила показ бренда Magda Burtym, в ходе которого была представлена коллекция на сезон весна-лето 2027 года.

Её изящный монохромный ансамбль был оттенка слоновой кости и включал такие детали, как удлинённый жакет оверсайз, длинную прямую юбку и вязаный крючком топ-водолазку.

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Деми Мур / © Getty Images

Топ стал главной изюминкой образа, ведь его цветочный орнамент с ажурными элементами привлекал внимание. По дизайну с топом перекликались туфли, которые надела актриса, ведь они тоже были вязаными в таком же узоре и продолжили монохромную, фактурную эстетику образа. Кроме того, она держала в руке кожаную сумку квадратной формы с жесткими линиями, надела очки и минималистичные серьги. Ярким акцентом образа стал маникюр Деми, ведь он выполнен в красном цвете.

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