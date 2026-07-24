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- Шоу-бизнес
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Деми Мур продемонстрировала шляпку в виде облачка на Неделе моды в Париже
63-летняя актриса появилась на публике в очень необычном образе. Такой её ещё не видели.
Деми Мур поделилась серией снимков, сделанных в шоуруме модного дома Schiaparelli во время показов Недели моды.
Однако актриса надела наряд от бренда Magda Butrym и привлекла внимание белой широкополой шляпой, сложенной в мягкую облакоподобную форму. Головной убор был создан польским брендом в сотрудничестве с модистом Ноэлем Стюартом.
Образ Мур также включал юбку с драпировкой и асимметричным подолом, а также топ с кружевом и тонкими бретелями. Лук дополнили сумка с короткой ручкой и мюли.
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