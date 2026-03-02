ТСН в социальных сетях

Деми Мур в изысканном платье "под крокодила" стала самой красивой звездой церемонии в Лос-Анджелесе

Вместо ожидаемого длинного вечернего платья актриса выбрала наряд миди с последнего показа Schiaparelli в Париже, который на первый взгляд минималистичный, а на другой — полностью театральный.

Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 32-я церемония вручения премии Annual Actor Awards, ранее известная как SAG Awards. Традиционно, как и любое подобное светское мероприятие, церемония привлекла внимание не только из-за актерских талантов приглашенных, но и стала площадкой, где звезды смогли продемонстрировать свои роскошные образы.

Одной из гостей церемонию стала актриса Деми Мур, которая сияла на красной дорожке в эффектном кутюрном платье от Модного дома Schiaparelli. Звезда превратила стандартный дрес-код в чистый, современный гламур, ведь ее платье трудно назвать обычным.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Наряд Мур, созданный модельером Дэниелом Роузбери, был из коллекции весна-лето 2026. Это было черное приталенное платье-миди из черного шерстяного крепа, украшенное атласным стежком «крокодиловый хвост» спереди и белым тюлевым «облаком», украшенное черными шелковыми нитями сзади.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Образ дополняли серьги-люстры и колье. С платьем Деми носила черные атласные мюли, украшенные золотой металлической брошью в форме замочной скважины.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Также актриса держала в руке креативный черный клатч, который был декорирован золотой рукой.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Этот образ стал возвращением Мур к ее привычному женственному стилю, ведь несколькими днями ранее она шокировала мир своим ансамблем из черной кожи на показе Gucci в Милане во время Недели моды.

Деми Мур на показе Gucci / © Associated Press

Деми Мур на показе Gucci / © Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

