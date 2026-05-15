Деми Мур в красном платье с эффектом помятости затмила всех на Каннском кинофестивале
63-летняя актриса продолжает восхищать своими красивыми образами на кинофестивале в Каннах.
Деми Мур в этом году является членом жюри Каннского кинофестиваля, поэтому она ежедневно выходит на красную дорожку, чтобы продемонстрировать свои роскошные аутфиты.
Актриса посетила премьеру фильма "Родина". Для своего появления она выбрала эффектный образ в платье макси страстного красного цвета, который сразу привлекал внимание.
Наряд из фактурной ткани имел эффект помятости и идеально подчеркнул стройную фигуру звезды.
Особое внимание в аутфте привлекал драматический асимметричный верх с объемной архитектурной деталью на плече. Обута она была в черные сатиновые остроносые туфли.
У Деми была прическа с боковым пробором, макияж с нежно-розовым блеском на губах и розовыми румянами и длинный маникюр. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами с бахромой, а на руке был массивный бриллиантовый браслет с цветочным мотивом.
Мур была самой яркой звездной красавицей в третий день Каннского кинофестиваля.
Напомним, Деми Мур во второй день Каннского кинофестиваля сияла в кастомном лавандовом платье из легкой полупрозрачной ткани с блеском от бренда Gucci.