Деми Мур в мерцающем вечернем платье и драгоценных украшениях произвела фурор на красной дорожке

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур посетила церемонию вручения премии WWD Style Awards 2026, которая состоялась в Санта-Монике. Актрису отметили наградой "Икона стиля".

На красной дорожке она произвела фурор своим роскошным образом от бренда Gucci. На Деми было вечернее черное полупрозрачное платье макси с кристаллами, которые сверкали от вспышек софитов, без рукавов, с американской проймой и халтером. Наряд имел приталенный силуэт и драпировку на бедрах. В нем звезда выглядела стройной и красивой.

Обута она была в черные туфли-лодочки. Эффектным дополнением аутфита было драгоценное бриллиантово-изумрудное колье и серьги-веточки с бриллиантами. Волосы Мур распустила и уложила назад, сделала макияж с нежно-розовой помадой и светло-розовый маникюр.

На красной дорожке Деми также позировала со своим стилистом Брэдом Горески, с которым она работает с 2008 года.

Брэд Горески и Деми Мур / © Associated Press

Напомним, Деми Мур пришла на мероприятие в луке от Gucci, который состоял из топа, кардигана из пушистого трикотажа и гламурного оранжевого платья.