Деми Мур вместе с младшей дочерью появилась на показе Balenciaga в Париже

Деми Мур и её дочь Таллула / © Getty Images

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Актриса Деми Мур прибыла во Францию, чтобы посетить Неделю моды, которая стартовала в Париже. Она появилась на показе бренда Balenciaga вместе со своей 32-летней дочерью Таллулой — младшей из своих троих детей.

Мама и дочь выбрали объемные платья в похожем стиле. Их образы создал стилист и друг Мур — Брэд Горески, который отвечает за все её запоминающиеся образы на красных дорожках последних лет. Несмотря на жару, которая сейчас бушует в Европе, Мур выбрала полностью чёрный ансамбль, состоящий из рубашки с длинными рукавами и юбки с рюшами по подолу.

Деми Мур и её дочь Таллула / © Getty Images

Она добавила яркий акцент с помощью двух ярких браслетов на верхней части левой руки и пары ярко-зелёных туфель.

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Таллула выбрала не менее интересный наряд, надев пышную юбку и сверху большую белую футболку. Ее кремовые босоножки на каблуках и сумка гармонировали с верхней частью наряда.

Деми Мур и её дочь Таллула / © Getty Images

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