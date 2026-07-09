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- Шоу-бизнес
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Деми Мур вместе с младшей дочерью появилась на показе Balenciaga в Париже
Они пришли на первый кутюрный показ креативного директора Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga.
Актриса Деми Мур прибыла во Францию, чтобы посетить Неделю моды, которая стартовала в Париже. Она появилась на показе бренда Balenciaga вместе со своей 32-летней дочерью Таллулой — младшей из своих троих детей.
Мама и дочь выбрали объемные платья в похожем стиле. Их образы создал стилист и друг Мур — Брэд Горески, который отвечает за все её запоминающиеся образы на красных дорожках последних лет. Несмотря на жару, которая сейчас бушует в Европе, Мур выбрала полностью чёрный ансамбль, состоящий из рубашки с длинными рукавами и юбки с рюшами по подолу.
Она добавила яркий акцент с помощью двух ярких браслетов на верхней части левой руки и пары ярко-зелёных туфель.
Таллула выбрала не менее интересный наряд, надев пышную юбку и сверху большую белую футболку. Ее кремовые босоножки на каблуках и сумка гармонировали с верхней частью наряда.