Деми Мур восхитила образом в лавандовом полупрозрачном платье на красной дорожке в Каннах

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур, которая в этом году является членом жюри, появилась на красной дорожке премьеры фильма «Женская жизнь», которая состоялась в рамках 79-го Каннского кинофестиваля.

Для своего появления актриса выбрала нежный образ в лавандовом платье из легкой полупрозрачной ткани с блеском от Gucci, которое для нее создали на заказ. Наряд имел оголенные плечи, длинные рукава, драпировку, разрез до бедра и длинный шлейф, который ей поправляли помощники.

Аутфит Деми дополнила сатиновыми туфлями в тон и на шпильках, роскошными бриллиантовыми серьгами Chopard и кольцом с бриллиантом. У нее была укладка с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Деми Мур на церемонии открытия кинофестиваля позировала в гламурном платье жемчужного оттенка от Jacquemus, полностью расшитом пайетками.

