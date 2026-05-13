- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Деми Мур восхитила образом в лавандовом полупрозрачном платье на красной дорожке в Каннах
63-летняя актриса в эффектном аутфите предстала во второй день Каннского кинофестиваля.
Деми Мур, которая в этом году является членом жюри, появилась на красной дорожке премьеры фильма «Женская жизнь», которая состоялась в рамках 79-го Каннского кинофестиваля.
Для своего появления актриса выбрала нежный образ в лавандовом платье из легкой полупрозрачной ткани с блеском от Gucci, которое для нее создали на заказ. Наряд имел оголенные плечи, длинные рукава, драпировку, разрез до бедра и длинный шлейф, который ей поправляли помощники.
Аутфит Деми дополнила сатиновыми туфлями в тон и на шпильках, роскошными бриллиантовыми серьгами Chopard и кольцом с бриллиантом. У нее была укладка с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Деми Мур на церемонии открытия кинофестиваля позировала в гламурном платье жемчужного оттенка от Jacquemus, полностью расшитом пайетками.