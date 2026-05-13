ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Деми Мур восхитила образом в лавандовом полупрозрачном платье на красной дорожке в Каннах

63-летняя актриса в эффектном аутфите предстала во второй день Каннского кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур, которая в этом году является членом жюри, появилась на красной дорожке премьеры фильма «Женская жизнь», которая состоялась в рамках 79-го Каннского кинофестиваля.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Для своего появления актриса выбрала нежный образ в лавандовом платье из легкой полупрозрачной ткани с блеском от Gucci, которое для нее создали на заказ. Наряд имел оголенные плечи, длинные рукава, драпировку, разрез до бедра и длинный шлейф, который ей поправляли помощники.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Аутфит Деми дополнила сатиновыми туфлями в тон и на шпильках, роскошными бриллиантовыми серьгами Chopard и кольцом с бриллиантом. У нее была укладка с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, Деми Мур на церемонии открытия кинофестиваля позировала в гламурном платье жемчужного оттенка от Jacquemus, полностью расшитом пайетками.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie