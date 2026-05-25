Деми Мур выбрала необычный наряд для красной дорожки в Каннах
Церемония закрытия 79-го Каннского кинофестиваля собрала ряд звезд, но больше всего внимания привлекла изысканная Деми Мур.
Актриса выбрала необычное сочетание вещей, которое выделялось среди всех классических нарядов, которые были представлены в тот день на красной дорожке.
Голливудская красавица, которая в этом году была в жюри фестиваля, надела зеленое платье Balenciaga, украшенное блестящими деталями, но главным акцентом всего стала огромная накидка.
Необычная вещь прикрывала ее плечи и руки, и она соединила накидку с длинными перчатками. Она дополнила образ белыми туфлями на шпильках, а длинные темные волосы были просто прямыми — это ее любимая прическа.
Также Деми Мур посетила премьеру фильма «Черный шар» (La Bola Negra), которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Там она ошеломила кардинально новой прической.