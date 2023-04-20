Деми Роуз в корсете с пайетками продемонстрировала соблазнительные формы

Британская модель не перестает соблазнять фолловеров своими сексуальными фотографиями.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новые пикантные снимки из недавней фотосессии на скале у водоема.
Модель предстала перед фотокамерой в серебряном корсете, расшитом пайетками, который идеально подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. На ней также были бежевые стринги с черной каймой.
Деми распустила волосы, украсила одно ухо серьгой-каффой, а пальцы – кольцами. Она выглядела соблазнительно.
Напомним, ранее Роуз позировала топлес и похвасталась пышной пятой точкой.
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