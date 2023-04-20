Деми Роуз в корсете с пайетками продемонстрировала соблазнительные формы

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые пикантные снимки из недавней фотосессии на скале у водоема.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель предстала перед фотокамерой в серебряном корсете, расшитом пайетками, который идеально подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. На ней также были бежевые стринги с черной каймой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми распустила волосы, украсила одно ухо серьгой-каффой, а пальцы – кольцами. Она выглядела соблазнительно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Роуз позировала топлес и похвасталась пышной пятой точкой.

Читайте также: