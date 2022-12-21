Деми Роуз в кружевном белье продемонстрировала соблазнительное декольте

Деми Роуз поделилась в Instagram новыми фотографиями, на которых она продемонстрировала обольстительный лук.

Красавица появилась на улицах Лондона в черной кожанке с меховыми вставками от Gucci, под которой на ней было сексуальное кружевное белье Dior.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Декольте Деми выглядело соблазнительно, поэтому она им сверкала на камеру.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы девушка собрала в высокий пучок и сделала макияж с черными стрелками. Шею она украсила чокером с кулоном.

Напомним, ранее провокационная Роуз в прозрачном комбинезоне похвасталась пышной пятой точкой.

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