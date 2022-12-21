Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Деми Роуз в кружевном белье продемонстрировала соблазнительное декольте

Деми Роуз в кружевном белье продемонстрировала соблазнительное декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Деми Роуз в кружевном белье продемонстрировала соблазнительное декольте

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская "Ким Кардашьян" обожает хвастаться откровенными аутфитами.

Деми Роуз поделилась в Instagram новыми фотографиями, на которых она продемонстрировала обольстительный лук.

Красавица появилась на улицах Лондона в черной кожанке с меховыми вставками от Gucci, под которой на ней было сексуальное кружевное белье Dior.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Декольте Деми выглядело соблазнительно, поэтому она им сверкала на камеру.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы девушка собрала в высокий пучок и сделала макияж с черными стрелками. Шею она украсила чокером с кулоном.

Напомним, ранее провокационная Роуз в прозрачном комбинезоне похвасталась пышной пятой точкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
407
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация