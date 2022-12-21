Деми Роуз в кружевном белье продемонстрировала соблазнительное декольте

Британская "Ким Кардашьян" обожает хвастаться откровенными аутфитами.
Деми Роуз поделилась в Instagram новыми фотографиями, на которых она продемонстрировала обольстительный лук.
Красавица появилась на улицах Лондона в черной кожанке с меховыми вставками от Gucci, под которой на ней было сексуальное кружевное белье Dior.
Декольте Деми выглядело соблазнительно, поэтому она им сверкала на камеру.
Волосы девушка собрала в высокий пучок и сделала макияж с черными стрелками. Шею она украсила чокером с кулоном.
Напомним, ранее провокационная Роуз в прозрачном комбинезоне похвасталась пышной пятой точкой.
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