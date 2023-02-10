Деми Роуз в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories горячие селфи, которые она сделала в небольшом зеркале. Она предстала в соблазнительном аутфите.

Модель позировала в красивом кружевном бежево-черном бюстгальтере без бретелек. Деми похвасталась пышной сексуальной грудью.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Образ Роуз дополнила распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. На одном из фото она игриво демонстрирует губы уткой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, провокационная Деми Роуз в прозрачном платье позировала в египетском храме.

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