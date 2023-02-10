Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Деми Роуз в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
817
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Деми Роуз в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя модель продолжает соблазнять фолловеров пикантным контентом в фотоблоге.

Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories горячие селфи, которые она сделала в небольшом зеркале. Она предстала в соблазнительном аутфите.

Модель позировала в красивом кружевном бежево-черном бюстгальтере без бретелек. Деми похвасталась пышной сексуальной грудью.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Образ Роуз дополнила распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. На одном из фото она игриво демонстрирует губы уткой.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, провокационная Деми Роуз в прозрачном платье позировала в египетском храме.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
817
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация