Деми Роуз в кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальной грудью

27-летняя модель продолжает соблазнять фолловеров пикантным контентом в фотоблоге.
Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories горячие селфи, которые она сделала в небольшом зеркале. Она предстала в соблазнительном аутфите.
Модель позировала в красивом кружевном бежево-черном бюстгальтере без бретелек. Деми похвасталась пышной сексуальной грудью.
Образ Роуз дополнила распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. На одном из фото она игриво демонстрирует губы уткой.
Напомним, провокационная Деми Роуз в прозрачном платье позировала в египетском храме.
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