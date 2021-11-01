В стильных пижамах: Злата Огневич, Лилия Ребрик и другие звезды приняли участие в благотворительном флешмобе

Украинские звезды призывают всех присоединиться к благотворительному флешмобу.

5 ноября украинцев приглашают принять участие во всеукраинском благотворительном флешмобе #деньпижам. Присоединиться может любой желающий. Для этого нужно опубликовать в соцсетях свое фото или видео в пижаме и внести благотворительный вклад. Все собранные средства пойдут на содержание Семейных комнат Рональда МакДональда при украинских больницах, где находящиеся на стационарном лечении дети могут провести время вместе с родными, отдохнуть, поесть и поиграть.

В ролике, который анонсирует #деньпижам, снялись Злата Огневич, Лилия Ребрик с Андреем Диким и их детьми, Анатолий Анатолич и Валерия Гузема. Звезды танцуют танец благотворительного флешмоба, запускаемого в соцсетях, в частности в TikTok.

Как приобщиться к благотворительному Дню пижамы:

5 ноября надеть любимую пижаму, сделать фото или видео в ней (на работе, учебе или просто дома);

сделать публикацию в соцсетях с хештегом #деньпижам и бросить вызов трем друзьям;

поддержать Семейные комнаты в больницах Украины, внеся любую сумму по ссылке.

Такие семейные комнаты работают в киевском "ОХМАТДЕТЕ", Харьковской, Винницкой, Сумской и Львовской областных детских больницах и являются бесплатными для семей с детьми, которые находятся на стационарном лечении. За пять лет работы Семейные комнаты приняли более 70 тысяч семей.

Прессслужба

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