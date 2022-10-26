День рождения Андре Тана: лучшие цитаты дизайнера

Сегодня, 26 октября, украинскому дизайнеру Андре Тану исполняется 40 лет. Он один из тех модельеров, который в первую очередь ориентируется в своей работе на удобство, качество, уют, лаконичность и создает одежду для всех типов фигур.

В честь дня рождения дизайнера мы решили вспомнить несколько его ярких цитат из Instagram о моде, стиле жизни и важности семейных традиций.

"Женщины более склонны "гореть" каким-то делом, излучая огромное количество позитивной энергии. А энергия, как известно, правит миром. Кто более "заряжен", тот и на коне".

"Наблюдаю, как меняется мир. И как мода меняется вместе с ним. Мы постепенно отходим от правил, которые долго считали неизменной классикой. В трендах - смелые сочетания, которые раньше были просто невообразимы. У нас больше свободы в одежде, чем когда-либо".

"Да, к сожалению, мир не идеален. И при нас вряд ли станет таким. Придется давать отпор тем, кто хочет подрезать ваши крылья. Не сдавайтесь. Творите. Воплощайте мечты. Добивайтесь желаемого. И не дайте вас остановить!"

"Сексуальность - легкое кружево, сотканное из движений, тембра голоса, запаха. Из уверенности в себе, внутреннего спокойствия, наслаждения жизнью и собою. А еще - мыслей и разговоров, которые вы ведете. Да, не только женщины считают мозг одной из самых сексуальных частей тела. Мужчины тоже".

"Мы, мужчины, пытаемся разгадать женщин сами. А надо просто спросить у них… то есть у вас. Открыто и честно. И внимательно выслушать ответ".

"Важно беречь искренние отношения. Те, где "смотрят не друг на друга, а в одном направлении". Для них нужно пространство: совместный дом, общие интересы, честность, взаимопонимание и прощение".

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