День рождения мечты: Кейли Куоко отпраздновала 36 лет в Диснейленде

День рождения мечты: Кейли Куоко отпраздновала 36 лет в Диснейленде

Знаменитость провела свой праздник по-детски весело.

Звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница" Кейли Куоко праздновала 30 ноября день рождения - ей исполнилось 36 лет. Свой праздник актриса решила провести весело в парке развлечений Диснейленде.

Кейли Куоко / Getty Images

Знаменитая актриса собрала друзей, надела обруч с ушами, толстовку с изображением Круэллы Де Виль и серые джинсы. Девушка с радостью сфотографировалась с главными звездами парка - Микки Маусом и Минни Маус.

Кейли Куоко / Getty Images

Напомним, что сейчас девушка параллельно работает над двумя проектами - продолжением предстоящего второго сезона "Бортпроводницы" и фильмом Meet Cute.

Кейли Куоко / Getty Images

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