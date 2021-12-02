День рождения мечты: Кейли Куоко отпраздновала 36 лет в Диснейленде

Знаменитость провела свой праздник по-детски весело.
Звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница" Кейли Куоко праздновала 30 ноября день рождения - ей исполнилось 36 лет. Свой праздник актриса решила провести весело в парке развлечений Диснейленде.
Знаменитая актриса собрала друзей, надела обруч с ушами, толстовку с изображением Круэллы Де Виль и серые джинсы. Девушка с радостью сфотографировалась с главными звездами парка - Микки Маусом и Минни Маус.
Напомним, что сейчас девушка параллельно работает над двумя проектами - продолжением предстоящего второго сезона "Бортпроводницы" и фильмом Meet Cute.
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