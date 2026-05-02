Дэвид Бекхэм instagram.com/victoriabeckham / © Instagram

Реклама

Свое праздничное поздравление жена футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм, оформила в формате искреннего Instagram поста. Она поделилась подборкой семейных фото, от романтических воспоминаний до кадров из путешествий и светских событий.

Впрочем, настоящий эмоциональный всплеск празднования оказался не только в ностальгических фото, но и в видео, которое Виктория опубликовала отдельно. На нем Дэвид получает свой подарок — новых кур для семейного хозяйства.

По словам Виктории, «куры красивые», а у сам именинник искренне счастлив и восторжен таким сюрпризом. Кроме того, Виктория отметила что ей нравится ковбойская шляпа мужа. Этот момент быстро стал любимым среди подписчиков, ведь показал совсем другую сторону звездной семьи — простую, домашнюю и очень человечную.

Реклама

51-летие Дэвида стало сочетанием глянцевой эстетики, юмора и неожиданной простоты. От культовых архивных фото до подарка в виде кур, семья показывает, что за образом мировой иконы есть человек, которому важны семья и маленькие радости.

Новости партнеров