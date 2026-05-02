ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

День рождения с юмором — какой подарок получил Дэвид Бекхэм от семьи на свое 51-летие

Праздновать день рождения с любовью и каплей иронии — кажется, именно так выглядит идеальный сценарий в семье Бекхэмов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Дэвид Бекхэм instagram.com/victoriabeckham / © Instagram

Свое праздничное поздравление жена футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм, оформила в формате искреннего Instagram поста. Она поделилась подборкой семейных фото, от романтических воспоминаний до кадров из путешествий и светских событий.

Впрочем, настоящий эмоциональный всплеск празднования оказался не только в ностальгических фото, но и в видео, которое Виктория опубликовала отдельно. На нем Дэвид получает свой подарок — новых кур для семейного хозяйства.

По словам Виктории, «куры красивые», а у сам именинник искренне счастлив и восторжен таким сюрпризом. Кроме того, Виктория отметила что ей нравится ковбойская шляпа мужа. Этот момент быстро стал любимым среди подписчиков, ведь показал совсем другую сторону звездной семьи — простую, домашнюю и очень человечную.

51-летие Дэвида стало сочетанием глянцевой эстетики, юмора и неожиданной простоты. От культовых архивных фото до подарка в виде кур, семья показывает, что за образом мировой иконы есть человек, которому важны семья и маленькие радости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie